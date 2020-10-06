В Киргизии сменили премьер-министра

В Киргизии на фоне массовых протестов сменили премьер-министра, передает Akipress.org.
Члены парламента (Жогорку Кенеша) избрали бывшего депутата Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы правительства. Прежний премьер Кубатбек Боронов сложил с себя полномочия.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков подал в отставку.
В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. При разгоне один человек погиб, почти 600 пострадали.
Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. ЦИК признал официальные результаты выборов недействительными.