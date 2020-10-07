В Киргизии запустили процедуру импичмента президента

Парламент (Жогорку Кенеш) Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом РИА Новости сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — сказал он.

Согласно законодательству, решение парламента о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов и по инициативе не менее одной трети от их числа. Для этого специально создаваемая комиссия дает соответствующее заключение. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей всех депутатов. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент, по итогам которых в законодательный орган прошли депутаты от четырех партий из 16. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками в Бишкеке и других крупнейших городах. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Депутаты проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер Жогорку Кенеш, подали в отставку.