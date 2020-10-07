Более 200 человек госпитализировали в результате беспорядков в Киргизии

Более 200 человек госпитализировали после начала в Киргизии массовых протестов из-за парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За время беспорядков за медицинской помощью обратились 768 человек, 550 из них были отправлены на амбулаторное лечение. В больницах находятся 218 человек, из них семь в тяжелом состоянии остаются в отделении реанимации. Один пострадавший скончался, это мужчина 2001 года рождения.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками. Демонстрантов разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Один человек погиб, почти 600 — пострадали.

Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других арестованных политиков. Шесть оппозиционных партий сформировали Координационный совет.