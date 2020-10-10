Новый премьер Киргизии рассказал о будущих отношениях с Россией

Россия останется основным стратегическим партнером Киргизии. О будущих отношениях двух стран рассказал новый премьер республики Садыр Жапаров, передает ТАСС.

«Россия является нашим стратегическим партнером и останется им», — заявил Жапаров.

Новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым парламент Киргизии утвердил ранее, 10 октября. За Жапарова, предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании.

9 октября, сообщалось, что президент Киргизии отправил в отставку правительство. Занимавшие должности членов правительства продолжали исполнение обязанностей до формирования нового состава исполнительного органа.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Избирательный барьер преодолели четыре партии из шестнадцати. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.