Генпрокуратура Киргизии призвала сбежавших из тюрем политиков вернуться обратно

Генеральная прокуратура Киргизии призвала ранее осужденных или арестованных политиков, которые были освобождены из мест содержания под стражей и лишения свободы во время беспорядков, добровольно вернуться обратно. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, все сбежавшие из тюрем политические деятели обязаны явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. Генпрокуратура также предупреждает политиков об уголовной ответственности за побег из тюрем и угрозы физической расправы в адрес судей и работников мест лишения свободы, которые высказывались во время освобождения заключенных.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан правоохранителями. Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. Вскоре после ареста Атамбаева были задержаны и его сыновья.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением.