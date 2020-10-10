Задержаны сыновья экс-президента Киргизии Атамбаева

Вскоре после задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были задержаны и его сыновья. Об этом сообщает информационное агентство АКИpress со ссылкой на супругу Атамбаева.

По словам женщины, она с тремя детьми выезжала из их особняка в селе Кой-Таш, когда ее машина столкнулась с БТР. Из него выбежали люди с автоматами, открыли дверь автомобиля, вытащили детей и «стали пинать».

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) заявили, что никого из близких родственников Атамбаева не задерживали.

Ранее сообщалось о задержании бывшего президент Киргизии Алмазбека Атамбаева. Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. На территории резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш работает спецназ.