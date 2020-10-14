Парламент Киргизии утвердил правительство

Парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) утвердил состав нового правительства во главе с бывшим депутатом Садыром Жапаровым, который назначен на должность премьер-министра. Об этом 14 октября сообщает АКИpress.

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В правительство вошли четыре заместителя премьера, руководитель аппарата, 12 министров и два председателя государственных комитетов.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначили Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы правительства и утвердили новый состав кабмина. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал данное решение незаконным.