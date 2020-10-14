Новый премьер Киргизии потребовал отставки президента

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров потребовал отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

«Я предложу ему уйти в отставку, а он сам примет решение. Думаю, сегодня надо решить этот вопрос. Президент говорил, что через три дня уйдет в отставку, а это время прошло уже. Других путей нет», — заявил он.

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Также Жапаров рассказал, что не знает сколько проработает премьером, поскольку ожидаются новые парламентские выборы. Он не исключил, что сначала в стране проведут конституционную реформу, а затем объявят о выборах.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначили Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы правительства и утвердили новый состав кабмина. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал данное решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.