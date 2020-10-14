Оппозиция отказалась покидать улицы Бишкека до отставки президента Киргизии

Собравшиеся в центре Бишкека оппозиционеры и сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова заявили, что отказываются покидать улицы столицы до отставки президента Сооронбая Жээнбекова. «Sputnik Киргизия» при этом сообщает, что митингующие разошлись, а ситуация в городе нормализовалась.

На этом фоне в пресс-службе президента заявили, что ответственность за сохранение безопасности и общественного порядка полностью принимает на себя новое правительство.

Там добавили, что ни в одном заявлении Жээнбекова не указывается конкретной даты его ухода с поста президента. Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева подчеркнула, что он не давал обещаний уйти с должности «в течение трех дней», как об этом пишут местные СМИ.

Она напомнила, что Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост только после проведения парламентских выборов и назначения даты новых выборов президента.

Вместе с тем Жапаров рассчитывает, что завтра к обеду решение об отставке будет принято.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента. Результаты выборов были признаны недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначили Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра и утвердили новый состав исполнительного органа. Жээнбеков признал это решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.