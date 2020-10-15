Митингующие обрадовались уходу президента Киргизии и выдвинули новое требование

После заявления Сооронбая Жээнбекова о решении уйти с поста президента Киргизии митингующие в Бишкеке выдвинули новое требование. Об этом сообщает корреспондент «Sputnik Киргизия».

Акция протеста в настоящее время проходит у гостиницы «Иссык-Куль» возле государственной резиденции, где находится Жээнбеков.

Один из активных участников митинга и бывший кандидат в депутаты парламента Сыймык Жапыкеев объявил митингующим об отставке Жээнбекова. Демонстранты обрадовались, встретив новость овациями. После этого они призвали распустить Жогорку Кенеш (парламент).

Ранее 15 октября стало известно, что Жээнбеков согласился покинуть пост президента. На этом фоне к расположенной на южной окраине Бишкека государственной резиденции «Ала-Арча» стянули отряды спецподразделений.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента. Результаты выборов были признаны недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначили бывшего депутата Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра и утвердили новый состав исполнительного органа. Жээнбеков признал это решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.