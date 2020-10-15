Парламент Киргизии назвал дату рассмотрения отставки президента

Жогорку кенеш (парламент) Киргизии назвал дату рассмотрения вопроса об отставке президента Сооронбая Жээнбекова, передает «Интерфакс».

Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании в пятницу, 16 октября. Полномочия президента переходят спикеру парламента.

Жээнбеков 15 октября сообщил, что принял решение уйти в отставку. Он заявил, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе и протестующие требуют ухода президента.

В стране назревает конфликт между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов, которые будут обязаны применить оружие для защиты государственных резиденций, предостерег президент.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — заверил Жээнбеков и призвал оппозицию увести своих сторонников с улиц.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.