Премьер Киргизии заявил о передаче ему президентских полномочий

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о передаче ему полномочий президента Сооронбая Жээнбекова, который ушел в отставку. Об этом 15 октября сообщает АКИpress.

По закону полномочия президента в случае его отставки должен исполнять спикер парламента (жогорку кенеша), то есть Канат Исаев. Однако он отказался от этого, утверждает Жапаров.

«Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Полномочия президента и премьер-министра переданы мне», — заявил Жапаров перед своими сторонниками.

Исаев подтвердил 24.kg, что отказался от полномочий главы государства. «Я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в жогорку кенеше. А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — заявил он.

Жээнбеков 15 октября сообщил, что принял решение уйти в отставку. Он заявил, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе и протестующие требуют ухода президента.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку. Был утвержден новый состав кабинета министров во главе с бывшим депутатом Жапаровым.

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