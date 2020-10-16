Раскрыты подробности проведения новых выборов в Киргизии

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова раскрыла подробности предстоящих в стране президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

Они могут пройти в один день, так как Конституция позволяет сделать это. Дату парламентских выборов назначат депутаты текущего созыва, а президентских — определит ЦИК.

Также Шайлдабекова добавила, что по закону нынешний исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров, не сможет принять участие в президентских выборах.

15 октября премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о передаче ему полномочий президента Сооронбая Жээнбекова, который ушел в отставку. Глава государства принял такое решение, объяснив, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе и протестующие требуют его ухода.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку. Был утвержден новый состав кабинета министров во главе с бывшим депутатом Жапаровым.