Объявлены предварительные даты новых выборов в Киргизии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии объявила предварительные даты новых президентских и парламентских выборов. Об этом со ссылкой на главу ЦИК сообщает ТАСС.

День голосования на выборах руководителя страны ориентировочно назначен на 17 января 2021 года. Повторные парламентские выборы в стране планируются 20 декабря текущего года.

15 октября премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о передаче ему полномочий президента Сооронбая Жээнбекова, который ушел в отставку. Глава государства принял такое решение, объяснив, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе и протестующие требуют его ухода.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку. Был утвержден новый состав кабинета министров во главе с бывшим депутатом Жапаровым.