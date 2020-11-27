В Госдуме отреагировали на заявление о статусе русского языка в Киргизии

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал предложение лишить русский язык статуса официального в Киргизии, прозвучавшее в Конституционном совещании страны. Своим мнением он поделился в эфире НСН.

Парламентарий заявил, что «абсолютно не удивлен таким поступком Киргизии». «Большинство стран бывшего Советского Союза давно уже это сделали. Отдаление всех бывших советских республик от России проявляется с каждым годом все больше и больше», — пояснил он.

По словам Лебедева, хотя страны, входившие в состав СССР, еще не вступили в Евросоюз, но смотрят в ту сторону: население поддерживает такие начинания и голосует за проевропейских кандидатов, как в Молдавии. «Неудивительно, что в странах Средней Азии происходит то же самое», — добавил депутат.

В случае, если русский язык все-таки будут лишен статуса официального, единственной реакцией Москвы может стать поддержка русских, которые живут в Киргизии. «Надо предложить им приехать или переехать в Россию. Если есть желание, помочь им с получением гражданства, а не отворачиваться. Нужно протянуть руку помощи», — призвал Лебедев, добавив, что Киргизия оставалась одной из последних республик, где русский язык был записан в качестве государственного.

26 ноября член Конституционного совещания, общественный деятель Садирдин Торалиев заявил, что нужно оставить государственным языком киргизский, а остальные «развивать другими законами». Он выразил сожаление из-за того, что молодежь перестала разговаривать на киргизском. Никто не учит его, поскольку в этом нет потребности, но «нужно создать ее». «Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском», — заверил он.