В России обратили внимание на избиение русского мальчика в Киргизии

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков призвал Киргизию расследовать избиение русского мальчика, который подвергался в стране систематической травле со стороны сверстников из-за своей национальности и вероисповедания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Примаков обратил внимание на инцидент и предложил семье пострадавшего ребенка помощь со стороны Россотрудничества и посольства России в Киргизии. Он отметил, что им будет оказана поддержка, если они решат переехать в Россию по программе переселения соотечественников.

При этом руководитель ведомства назвал русских гарантом «цивилизационной состоятельности» Киргизии. Примаков подчеркнул, что русский язык «является языком высокой культуры, науки, экономики» и необходим сотням тысяч киргизских мигрантов для поездок на заработки в Россию. «Берегите русских и тех, кто себя отождествляет с русскими и с Россией», — добавил он.

Примаков также пригрозил тем, кто издевался над русским мальчиком, запретом на участие в обменных программах с Россией. «К ним же будет особое внимание в случае, если они попробуют в будущем поступать в российские ВУЗы: никакой дискриминации, конечно же, все будет очень-очень честно», — заключил он.

Ранее стало известно, что во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего русского мальчика из-за его национальной и религиозной принадлежности. Отмечалось, что каждый день во время тихого часа они били его за то, что он «не верит в Аллаха, что он русский».