В Киргизии русского ребенка избивали из-за его национальности

В Иссык-Кульской области Киргизии девятилетнего мальчика две недели избивали из-за его национальности и религиозной принадлежности. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Ребенок находился на спортивных сборах по дзюдо в селе Булан-Соготту. По приезде туда у него начались конфликты с местными сверстниками.

Отмечается, что каждый день во время тихого часа они били его за то, что он «не верит в Аллаха, что он русский». Тренер была в курсе конфликтов, однако не вмешивалась и не сообщала родителям мальчика о побоях.

Родители ребенка сообщили, что сейчас он страдает от головных болей и его неоднократно рвало. По их словам, после сборов сын также начал цитировать Коран.

В ноябре 2020 года член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Он также выразил сожаление из-за того, что молодежь перестала разговаривать на киргизском. По его мнению, молодым людям необходимо создать такую потребность. «Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском», — заключил Торалиев.