Казахский депутат оправдал «языковые патрули» против русских

Организованные казахскими националистами «языковые патрули» имеют право требовать от сотрудников магазинов обслуживания на казахском языке и в этом нет никакого ущемления прав русских. Об этом заявил председатель парламентской фракции Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в сети были опубликованы видеозаписи, на которых активисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Националисты проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли на нем продавцы и госслужащие. Они также называют их «гастарбайтерами» и заставляют русских жителей республики извиняться на камеру, в частности, за слова о роли России в становлении казахской государственности.

Перуашев заверил, что не знаком с данными видеороликами. При этом он подчеркнул, что требования местных жителей использовать в речи только казахский язык являются законными и не нарушают права других граждан, поэтому рассматривать такое поведение как националистскую кампанию против русских не стоит.

«Казахстан — государство многонациональное. У нас в традициях взаимоуважение друг к другу, а бытовые конфликты и в советское время бывали», — оправдал националистов депутат парламента.

Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. До этого он в грубой и оскорбительной форме потребовал, чтобы она обслуживала его исключительно на киргизском. До этого в Киргизии закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили за то, что он русский и «не верит в Аллаха».