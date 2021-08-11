В правительстве Казахстана прокомментировали появление «языковых патрулей»

В правительстве Казахстана прокомментировали информацию о появлении в стране «языковых патрулей», передает РИА Новости.

«У нас нет сведений, что существует такое зарегистрированное общественное объединение. Возможно, это инициативная группа. Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому», — заявил директор департамента по взаимодействию со СМИ министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев.

Он отметил, что если имели место факты ущемления прав, то с этим должны разобраться уполномоченные органы.

«Со своей стороны могу сказать, что, если люди хотят помогать развитию применения языков, в том числе казахского языка, это должно осуществляться правовыми методами, путем конструктивного диалога, где стороны слышат друг друга», — добавил Токеев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают в интернет.