В Госдуме рассказали о реакции России на национализм в Казахстане

Депутат Госдумы, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на рост националистических настроений в Казахстане. По его словам, помочь русскоязычному населению могла бы программа репатриации, а также принятие политических и экономических мер администрацией президента и правительством.

В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube.

Во время проверок активисты во главе с основателем канала Куатом Ахметовым проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли продавцы и госслужащие с посетителями на государственном языке. Названия видеозаписей говорят о том, что подобные «языковые патрули» проводятся во многих крупных городах Казахстана, в том числе в столице страны Нур-Султане, Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других.

Закон о репатриации

По мнению Калашникова, государство должно делать все возможное для защиты русскоязычного населения, принимать как экономические, так и политические меры.

«Во-первых, надо заняться тем, чтобы наконец принять закон о репатриации соотечественников, — считает депутат. — Мы уже приняли три законодательных акта, но на это потребовалось четыре года борьбы с разного уровня чиновниками. Речь, например, о предоставлении второго гражданства жителям ДНР, ЛНР, Украины без отказа от первого. Если бы этот закон приняли в 90-е, половина Украины и Казахстана сейчас была бы у нас. Поэтому и необходим закон о репатриации, как в Германии, Израиле. Для защиты населения. Кроме того, государство на уровне администрации президента, правительства должно принимать экономические и политические меры».

Он добавил, что уже переговорил с послом Казахстана в России и договорился в понедельник обсудить сложившуюся ситуацию и реакцию на нее.

«Недавно мужчина в Киргизии напал на русскоязычную женщину. И мы отправили письмо от нашего комитета, где предусматриваем определенные меры, в том числе в виде внесения в список невъездных в РФ зачинщика конфликта. Будем обращаться в управление по делам миграции, МВД. Разные структуры должны следить за подобными происшествиями и реагировать на них», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Калашников отметил, что, несмотря на то что гонения русскоязычного населения в Казахстане похожи на ситуацию на Украине, никакой новой опасной тенденции здесь нет — национализм был всегда, но в одних государствах с ним борются, а в других поддерживают.

«Иногда к власти приходят такие люди, как бывший президент Украины Петр Порошенко, которые используют националистов в своих интересах. То же самое делали и делают в некоторых южных республиках, азиатских. В нашей стране, как и во многих других, с этим борются, защищая все многонациональное население», — резюмировал депутат.

Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. До этого он в грубой и оскорбительной форме потребовал, чтобы она обслуживала его исключительно на киргизском.

До этого в Киргизии закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили за то, что он русский и «не верит в Аллаха». Несмотря на широкий общественный резонанс, власти республики ограничились извинениями перед семьей ребенка и профилактическими беседами с виновниками происшествия.