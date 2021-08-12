В Казахстане рассказали о «пещерном национализме» участников «языковых патрулей»

Участники и организаторы «языковых патрулей» являются не более чем «пещерными националистами», действия которых необходимо жестко пресекать на государственном уровне. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев, сообщает ТАСС.

Поводом для скандала стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахи проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Националисты проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский, общаются ли на нем продавцы и госслужащие. Во время рейдов молодые люди называют русских жителей «гастарбайтерами» и заставляют извиняться на камеру, в частности, за слова о роли России в становлении казахской государственности.

Такое поведение Абаев счел возмутительным и осудил действия националистов. Он подчеркнул, что их действия вскоре получат «справедливую оценку» правоохранительных органов. «Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации», — рассказал чиновник.

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При этом он отказался считать такие инциденты общественной тенденцией и системным угнетением некоренных народов. «В нашей стране русским языком владеют почти 90 процентов населения, это один из самых высоких показателей в мире. У нас более 30 процентов школьников обучаются на русском языке», — отметил представитель администрации.

Он также напомнил, что русские составляют 20 процентов населения Казахстана, а в стране работают около 23 тысяч учителей русского языка и литературы. «Это больше, чем в любой другой стране Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане по меньшей мере несправедливо», — заключил Абаев.

Ранее организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов заявил, что русские страдают «синдромом Равшана и Джамшута» и обвинил их в высокомерии. «Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал он.