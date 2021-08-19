Организатору казахских «языковых патрулей» назначили штраф

В Казахстане полиция назначила штраф организатору националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куату Ахметову. Блогера выпустили из отделения правоохранительных органов через час после задержания. Об этом националист заявил в одном из своих видео на YouTube, передает Telegram-канал издания Readovka.

Ахметов пояснил в одном из роликов, что ему выписали штраф в размере 145 тысяч тенге (25 тысяч российских рублей). Кроме того, вручили повестку, однако ее содержание блогер не уточнил. При этом лидер «языковых патрулей» сразу обратился к своим зрителям с просьбой помочь с оплатой штрафа и опубликовал реквизиты своей лицевого счета.

Ранее появилась информация, что против блогера было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. 19 августа Ахметова в Алматы задержала казахская полиция.

Поводом стали видеозаписи Ахметова. С его подачи в сети был запущен конвеер роликов, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Они проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский, общаются ли на нем продавцы и госслужащие. Во время подобных рейдов молодые люди называли русских «гастарбайтерами». Русскоговорящих сограждан активисты обвиняли в фашизме, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

Ранее МВД России запретило Куату Ахметову въезд на территорию страны. В ведомстве отметили, что лидеру «языковых патрулей» запретили приезжать в страну в связи с его публичными высказываниями, «разжигающими межнациональную рознь» и выражающими «пренебрежительное отношение к русскому языку».