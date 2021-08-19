Организатора «языковых патрулей» в Казахстане задержала полиция

Казахская полиция задержала в Алматы организатора националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куата Ахметова. Видеозапись задержания опубликована в Telegram-канале издания Readovka.

На кадрах видно, как силовики предъявляют националисту служебные удостоверения, после чего усаживают в свою машину. Сам Ахметов в это время начинает испуганно кричать по-русски и уговаривать свою девушку не следовать за ним.

По данным портала, сейчас мужчина находится в отделении полиции. Против него было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. К зданию начали стягиваться его сторонники. Они требуют объяснить причину задержания Ахметова. Сведений о столкновениях и провокациях пока не поступало.

Поводом для реакции силовиков стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Они проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский, общаются ли на нем продавцы и госслужащие. Во время рейдов молодые люди называют русских «гастарбайтерами» и заставляют извиняться на камеру.

Позже Ахметов заявил, что русские страдают «синдромом Равшана и Джамшута» и обвинил их в высокомерии. «Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал он.