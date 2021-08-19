Казахский правозащитник получил семь лет за интервью о притеснении русских

Суд в Алма-Аты приговорил казахского правозащитника и общественного деятеля Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом в разговоре с изданием «ПолитНавигатор» рассказал брат осужденного Марлен.

Поводом для преследования мужчины послужило интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей.

В разговоре с журналистами Тайчибеков также упомянул о нападении казахских националистов на селение дунган (коренной народ, проживающий на юге республики — прим. «Ленты.ру») в феврале 2020 года. Тогда от рук радикалов погибли десять человек, более сотни получили ранение. Суд счел высказывания правозащитника на этот счет экстремистскими, он получил максимальное наказание по своей статье.

Мой брат, защищавший людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть. А погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе... Где справедливость в этом мире? В Казахстане её точно нет. Одна надежда на Россию Марлен Тайчибеков

Он также пояснил, что адвокаты мужчины были ошеломлены приговором, так как «дело разваливалось на глазах».

Ранее в Казахстане задержали организатора «языковых патрулей»

В это же время, 19 августа, в Алма-Аты был задержан организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куат Ахметов. Мужчину также обвинили в разжигании межнациональной розни. Сейчас он находится в отделе полиции, куда стягиваются его сторонники, требующие от властей объяснить задержание.

Ахметов прославился нападениями на русских жителей страны, в частности, за высказывания о вкладе России в государственность Казахстана. На своем YouTube-канале мужчина выкладывал записи рейдов по магазинам и государственным учреждениям. Со своими соратниками он проверял названия этикеток и требовал от персонала обслуживания на казахском. Неугодных националистам граждан молодые люди заставляли извиняться на камеру.

Внимание властей националист привлек после того, как о его действиях высказались несколько российских депутатов Госдумы и общественных деятелей. 12 августа заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал деятельность Til Maydani «пещерным национализмом» и пообещал разобраться.

«Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются», — пояснил Абаев.

За антироссийскими провокациями в Казахстане стоит «националистическое лобби»

Как рассказал в интервью «Ленте.ру» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, преследования пророссийских активистов и правозащитников в Казахстане за последние годы стали более централизованными. Нередко они проходят при поддержке националистов, которые занимают посты в органах государственной власти или являются членами парламента.

«Они продвигают ограничение роли русского языка, выступают с нападками на Россию и выступают за переписывание истории пребывания Казахстана в составе СССР», — сказал Мендкович. Он предположил, что с помощью «языковых патрулей» и «опеки» над радикальными группировками эти люди пытаются поднять новую «националистическую волну» в Казахстане.

Им удалось добиться существенной поддержки и в судебном корпусе, и в силовых структурах. Фактически можно говорить о том, что в системе элит действует антироссийская партия. Она разрушает тот позитивный задел между двумя странами, который заложил и первый президент Нурсултан Назарбаев, и действующий Касым-Жомарт Токаев глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

МИД России осудил проявления национализма в Средней Азии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «злом и позором» появление националистических группировок в бывших республиках СССР. Она указала, что российские дипломаты оперативно реагируют на каждый публичный эксцесс, в чем их поддерживают правительства этих стран.