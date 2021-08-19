Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «злом и позором» проявления национализма в среднеазиатских республиках. Ее брифинг для прессы транслировался на YouTube.

По ее словам, МИД своевременно реагирует на случающиеся эксцессы, причем не только выражая публичную позицию, но и проводя практическую работу с властями этих стран.

Как отметила Захарова, власти среднеазиатских республик солидарны с Россией в ее оценке проявлений национализма.

Конфликты на национальной почве в отношении русских в последнее время произошли в Казахстане и Киргизии. Например, в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Незадолго до этого в стране закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили за то, что он русский и «не верит в Аллаха».

Кроме того, в Казахстане местные националисты проводят проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Такие активисты обвиняют русскоговорящих сограждан в фашизме, в то время как русский язык имеет в Казахстане статус официального, что закреплено в Конституции.