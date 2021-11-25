В Казахстане предложили переименовать «черную пятницу»

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы призвал переименовать «черную пятницу». Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Он обратил внимание на название маркетинговой акции и подчеркнул, что в исламе и казахских традициях слово «пятница» (по-казахски — «жума») является почитаемым понятием и священным днем.

Исходя из этого, муфтий предложил предпринимателям и владельцам торговых центров в Казахстане переименовать «черную пятницу» («кара жума») в «щедрую пятницу» («жомарт жума»). По его мнению, такие перемены сделают акцию ближе к «пониманию и менталитету» казахских мусульман и получат поддержку среди населения страны.

В 2019 году действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назвать столицу республики Астану в честь Нурсултана Назарбаева. После того, как ее переименовали, зампредседателя партии «Ак Жол» Казбек Иса выступил с инициативой смены названий Петропавловска и Павлодара на имена казахских ханов.