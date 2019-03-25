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В Казахстане захотели продолжить переименование городов

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Заместитель председателя казахстанской демократической партии «Ак Жол» Казбек Иса предложил сменить названия еще у трех городов Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям. Всего он предложил сменить названия у трех городов.

«Петропавловск надо назвать именем Абылай-хана, собравшего все три казахских жуза воедино, Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова, первого премьер-министра Казахстана», — считает Иса.

С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в конституцию страны в тот же день. Официально город сменил название 23 марта.

Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

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