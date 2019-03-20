Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан. Об этом сообщает «КазТАГ».

Теперь одобренные депутатами поправки должен подписать глава государства, после чего они вступят в силу.

С инициативой о переименовании столицы выступил бывший председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 20 марта вступивший в должность президента страны после отставки Нурсултана Назарбаева.

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