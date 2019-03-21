Власти высказались о переименовании главных объектов столицы Казахстана

Ключевые объекты столицы Казахстана, в названии которых используется Астана, не изменят наименование после смены названия города. Об этом в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев. Отрывок передачи опубликован на Facebook.

По его словам, процесс переименования Астаны в Нурсултан не будет так радикален, как думают многие. «Очень важно: все ключевые объекты города: Астана Опера, Астана Арена, спортивные клубы, телеканал "Астана" и так далее — не будут менять свои наименования», — отметил министр. Абаев добавил, что акимат (мэрия) выберет максимально незатратный для государственного бюджета путь.

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С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил временно исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в Конституцию страны в тот же день.

Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

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