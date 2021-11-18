В Киргизии таксист прокатил на капоте милиционера и попал на видео

В Киргизии таксист прокатил инспектора Управления патрульной службы милиции (УПСМ) на капоте машины. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Инцидент произошел на улице Горького в Бишкеке. На видео попал момент, как автомобиль «Яндекс.Такси», на капоте которого находился инспектор УПСМ, тронулся с места и поехал по дороге вместе с милиционером. По словам очевидицы, после случившегося на место прибыли дополнительные наряды милиции для выяснения обстоятельств.

Позднее в УПСМ сообщили, что водитель машины отказался подчиняться требованиям инспектора. Нарушителя доставили в местное УВД для разбирательства.

В августе жители Иссык-Кульской области остановили кортеж председателя кабинета министров Киргизии Улукбека Марипова и предложили ему пересесть в их машину, чтобы на своем опыте прочувствовать тяжелую ситуацию с дорожным покрытием в сельских районах. После того, как чиновник согласился, его пересадили в старую Audi и прокатили по разрушенным дорогам.