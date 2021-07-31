Водитель прокатил российского полицейского на капоте и попал на видео

В Воркуте водитель «десятки» (ВАЗ 2110) попытался скрыться от полицейских и прокатил на капоте одного из них. Случившееся попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале Life Shot в субботу, 31 июля.

Сначала Рамин (так героя видео называют сотрудники правоохранительных органов — прим. «Ленты.ру») чуть не наехал на полицейских задом, а потом нажал на газ и «посадил» на капот полицейского, который пытался заблокировать ему выезд.

В марте российский чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин разозлил таксиста и проехал на капоте его машины порядка 15 метров. Инцидент произошел в Москве.

В феврале в Санкт-Петербурге безработный нелегальный мигрант, спасаясь от проверки документов, прокатил на капоте BMW полицейского. Злоумышленник проехал 100 метров, прежде чем остановиться.