Российский баскетболист-чемпион разозлил таксиста и проехался на его капоте

Российский чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин разозлил таксиста и проехался на капоте его машины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве. Шабалкин, переходя дорогу, не успел на зеленый сигнал светофора. Это возмутило таксиста и привело к перепалке между мужчинами. В результате водитель резко стартовал с места и прокатил 34-летнего спортсмена порядка 15 метров на капоте.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.

В январе прошлого года жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария рассказала, что водитель такси выставил ее из автомобиля и выбросил ее вещи. По словам супруги спортсмена, таксист привез ее по другому адресу и отказался объехать здание. Она намеревалась добиться увольнения водителя.

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