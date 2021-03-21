Российский баскетболист-чемпион раскрыл подробности ДТП

Российский чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин признал свою неправоту в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Подробности произошедшего он сообщил телеканалу «Матч ТВ».

«Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая», — признался спортсмен.

По его словам, когда он переходил дорогу в неположенном месте, ему «подчеркнуто агрессивно» посигналил таксист. «Как ударил машину ногой — не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте», — вспомнил Шабалкин.

Он добавил, что не оправдывает свой поступок, поскольку дал волю эмоциям. «Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок. Я уже начал думать: "Ну все, сейчас приедем". Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть», — заключил баскетболист.

Об инциденте с участием Шабалкина стало известно днем 20 марта. Он переходил дорогу и не успел на зеленый сигнал светофора. Это возмутило таксиста и привело к перепалке между мужчинами. В результате водитель резко стартовал с места и прокатил 34-летнего спортсмена порядка 15 метров на капоте.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.

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