Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи

Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам Погребняк, таксист привез ее по другому адресу, и отказался объехать здание. Затем он накричал на пассажирку и выгнал ее из автомобиля, после чего начал выбрасывать ее вещи на дорогу.

«Вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке», — написала Мария.

Позже она рассказала, что все-таки добралась до пункта назначения — ресторана, в котором была запланирована встреча с подписчиками. Погребняк сообщила, что с ней все в порядке. Она намерена добиваться увольнения водителя.

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