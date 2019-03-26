Погребняка наказали за расизм в отношении темнокожего игрока сборной

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) условно отстранил нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка на сезон. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме условной дисквалификации, на 35-летнего футболиста наложен штраф в размере 250 тысяч рублей. Сам спортсмен согласился с решением комиссии и подчеркнул, что никого не хотел обидеть.

17 марта Погребняк высказался относительно натурализованных футболистов в сборной России. Форвард признался, что считает смешным наличие в команде темнокожего Ари. Позже россиянин был вынужден объяснить свои слова. Погребняк подчеркнул, что его комментарий не носил расистского характера.

Бразилец Ари оформил российский паспорт летом 2018-го. В активе нападающего «Краснодара» два матча в составе сборной России. Погребняк защищал цвета национальной команды с 2006-го по 2012 год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Погребняк лишь трижды выходил на поле в составе «Урала». Результативными действиями форвард не отметился.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!