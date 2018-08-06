Погребняк договорился с незаконно уволившим его «Динамо»

Российский нападающий Павел Погребняк подписал мировое соглашение с «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

В заявлении пресс-службы «бело-голубых» отмечается, что клуб и игрок более не имеют друг к другу претензий. Кроме того, 34-летнему Погребняку пожелали успехов в дальнейшей карьере.

10 апреля сообщалось, что палата по решению споров Российского футбольного союза (РФС) признала, что «Динамо» уволило 34-летнего нападающего Павла Погребняка с нарушением законодательства. Тогда московский клуб обязали выплатить футболисту почти 60 миллионов рублей.

В марте «Динамо» и Погребняк выступили со встречными требованиями по выплатам из-за расторжения контракта. 34-летний нападающий собирался взыскать с бывшего клуба почти 60 миллионов рублей. «Динамо» же требовало 20 миллионов евро компенсации за расторжение контракта по вине форварда.

В январе «Динамо» в ходе внутреннего разбирательства установило нарушение дисциплины Погребняком, уличив его в намеренном пропуске матча российского чемпионата. 9 декабря нападающего не было в расположении бело-голубых, вследствие чего он не смог принять участие в матче 20 тура российского чемпионата против «Анжи». Игрок в свою очередь был замечен на трибунах матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер». После чего московский клуб расторг контракт с футболистом в одностороннем порядке.

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