Незаконно уволенный из «Динамо» Погребняк получит миллионы

Палата по решению споров Российского футбольного союза (РФС) признала, что московское «Динамо» уволило 34-летнего нападающего Павла Погребняка с нарушением законодательства. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Динамо» обязано выплатить 34-летнему нападающему сумму, равную его полугодовой зарплате в клубе (порядка 60 миллионов рублей). Сам футболист на заседание не явился, его интересы представлял спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Не все требования Павла были выполнены, но будем обсуждать с клиентом, может быть, пойдем в Спортивный арбитражный суд (CAS). У "Динамо" есть право обжаловать данное решение в CAS», — сообщил Прокопец.

В начале марта стороны выдвинули в адрес друг друга требования о получении компенсации за досрочное расторжение контракта футболиста. Погребняк собирался взыскать с бывшего клуба почти 60 миллионов рублей. «Динамо», в свою очередь, потребовало 20 миллионов евро компенсации за расторжение контракта по его вине.

Конфликт между игроком и клубом разгорелся в январе, когда «Динамо» в ходе внутреннего разбирательства установило нарушение дисциплины 34-летним нападающим. Погребняк пропустил матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Анжи» и был замечен на трибунах матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер». После чего московский клуб расторг контракт с футболистом в одностороннем порядке.

В составе бело-голубых Погребняк провел 25 игр и забил всего один мяч. После ухода из «Динамо» нападающий подписал контракт с другим клубом РФПЛ — «Тосно». За клуб из Ленинградской области бывший игрок сборной России провел шесть матчей и забил четыре гола во всех турнирах.

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