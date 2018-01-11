Миллионер Погребняк сбежал от «Анжи» и оказался на грани вылета из «Динамо»

Московское «Динамо» проводит внутреннее расследование в отношении нападающего Павла Погребняка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, клуб начал разбирательство из-за того, что форвард пропустил матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Анжи». Встреча прошла 9 декабря. В этот же день в аккаунте брата Погребняка Кирилла была опубликована фотография, на которой он вместе с нападающим «Динамо» смотрит матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» на стадионе в Турине.

Если факт нарушения дисциплины будет доказан, то контракт с Погребняком будет расторгнут либо «Динамо» оштрафует нападающего.

Действующее соглашение Погребняка с бело-голубыми действует до лета 2018 года. Он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. В ноябре нападающий отметился первым за два года голом.

За «Динамо» бывший нападающий сборной России выступает с 2015 года. До этого он играл за английский «Рединг». С 2007 по 2009 год Погребняк выступал за «Зенит», с которым стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.

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