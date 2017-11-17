Миллионер Погребняк забил впервые за два года

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк забил гол впервые за два года. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Форвард оформил дубль в матче 17-го тура молодежного первенства России с грозненским «Ахматом», отличившись на 6-й и 57-й минутах. Встреча состоялась в пятницу, 17 ноября, в Москве и завершилась со счетом 4:4.

В последний раз Погребняк забивал в октябре 2015 года во встрече со «Спартаком».

Россиянин выступает за «Динамо» с августа 2015-го. По условиям контракта он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. В текущем сезоне Погребняк сыграл один матч за основную команду. На счету нападающего 33 встречи и 8 голов в составе сборной России.

В феврале сообщалось, что самый высокооплачиваемый футболист планеты аргентинец Эсекьель Лавесси не забил ни одного гола за год. Форвард выступает за китайский «Хэбэй Форчун» и зарабатывает 577 тысяч евро в неделю.