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Миллионер Погребняк забил впервые за два года

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Павел Погребняк
Павел Погребняк

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк забил гол впервые за два года. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Форвард оформил дубль в матче 17-го тура молодежного первенства России с грозненским «Ахматом», отличившись на 6-й и 57-й минутах. Встреча состоялась в пятницу, 17 ноября, в Москве и завершилась со счетом 4:4.

В последний раз Погребняк забивал в октябре 2015 года во встрече со «Спартаком».

Россиянин выступает за «Динамо» с августа 2015-го. По условиям контракта он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. В текущем сезоне Погребняк сыграл один матч за основную команду. На счету нападающего 33 встречи и 8 голов в составе сборной России.

В феврале сообщалось, что самый высокооплачиваемый футболист планеты аргентинец Эсекьель Лавесси не забил ни одного гола за год. Форвард выступает за китайский «Хэбэй Форчун» и зарабатывает 577 тысяч евро в неделю.

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