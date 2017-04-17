В Москве избили и ограбили тренера вратарей сборной России по футболу

Тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина избили и ограбили в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Перерва на юго-востоке столицы. На 60-летнего специалиста напали несколько человек.

«Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном, паспортом, удостоверением Российского футбольного союза (РФС) и денежными средствами в размере 70 евро (4200 рублей). По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции.

На протяжении футбольной карьеры Бабурин выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. С 1993 по 1994 год входил в тренерский штаб Сборной Кувейта. С 1997-го по 2001-й работал с вратарями раменского «Сатурна». С 2014 года Бабурин — тренер голкиперов сборной России, составленной из игроков 1998 года рождения.