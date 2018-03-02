Погребняк и «Динамо» потребовали друг у друга миллионы

Нападающий Павел Погребняк и футбольный клуб «Динамо» выдвинули друг другу требования о получении компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Павел требует от "Динамо" задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Порядок сумм действительно в районе названных в прессе (60 миллионов рублей — 13 миллионов в качестве долга и 47 миллионов за досрочное расторжение контракта — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Юрист также отметил, что Погребняк получил встречные финансовые требования от «Динамо». «Сегодня Павел получил претензию, согласно которой "Динамо" просит выплатить 20 миллионов евро за расторжение контракта по его вине. Мы не согласны с этой претензией, но решение будут выносить компетентные органы Российского футбольного союза», — добавил он.

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За «Динамо» Погребняк выступал с 2015 года. В январе 2018-го клуб начал разбирательство из-за того, что форвард пропустил матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги с «Анжи». Вместо этого спортсмен присутствовал на матче чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» на стадионе в Турине. 25 января «Динамо» расторг контракт с Погребняком в одностороннем порядке.

До этого футболист играл за английский «Рединг». С 2007 по 2009 год Погребняк выступал за «Зенит», с которым стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.

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