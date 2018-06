Выгнанные из такси лесбиянки обвинили водителя в дискриминации

Две жительницы Нью-Йорка обвинили таксиста в дискриминации после того, как водитель Uber выгнал их из машины из-за поцелуя на заднем сиденье. Об этом сообщает CNN.

26-летняя Алекс Йовин (Alex Iovine) и 24-летняя Эмма Пичль (Emma Pichl) возвращались на такси из Бруклина, где отмечали в баре день рождения друга 9 июня. Женщины заявили, что они лишь раз поцеловались и не вели себя ненадлежащим образом. Пара заявила, что спустя несколько минут после поцелуя водитель остановил такси, подошел к задней двери машины и приказал женщинам выйти. Таксист заявил, что поведение женщин было незаконным и неуважительным.

«Мы разговаривали на протяжении всей поездки. В какой-то момент мы наклонились и поцеловали друг друга. Это действительно все, что произошло. Мы понимаем дискомфорт людей в машине, находящихся рядом с целующимися людьми, но это совершенно не наша ситуация», — отметила Йовин.

На сайте Uber перечислены рекомендации для пользователей такси. Так, пассажирам советуют не прикасаться друг к другу и не флиртовать. Также правила запрещают любые проявления сексуального поведения в адрес водителя или пассажиров.

Водителем оказался Ахмад эль Бутари (Ahmad el Boutari), лицензированный в Uber c 2014 года. Его рейтинг в приложении составляет 4,67, водитель получил десятки благодарностей от пользователей за отличный сервис. Компания Uber заявила, что не будет мириться ни с какими формами дискриминации и что отношение к таким нарушениям очень серьезное. Нью-Йоркская комиссия по такси и лимузинам (The New York City Taxi and Limousine Commission) приостановила действие водительской лицензии на время расследования происшествия.

13 июня таксист из Санкт-Петербурга заблокировал в такси мексиканскую туристку, которая отказалась платить за поездку семь тысяч рублей. Похожий случай произошел в Москве на прошлой неделе: таксист вымогал 23,3 тысячи рублей у гражданина Вьетнама, для чего запер его в машине и угрожал ему расправой.

