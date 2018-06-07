В Британии угнали порнотакси

Владельцы порносайта Fake Taxi заявили об угоне своего первого порноавтомобиля. Об этом сообщает Lad Bible.

Угонщики позарились на черный кэб, в котором впервые были сняты сцены секса между водителем и «пассажирами».

Автомобиль находился на одной из парковок лондонского района Саттон, когда два злоумышленника перелезли через забор, выдавили боковое окно машины, забрались внутрь и уехали. Один из «водителей», актер Райан Райдер назвал инцидент «преступлением против порно» и попросил очевидцев сообщать о местонахождении автомобиля.

К поиску присоединилась самая известная порностудия Brazzers, распространяя хештэг #FindFakeTaxi и распространяя информацию об угоне на своих ресурсах.

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