Таксиста поймали за просмотром порно в час пик

Водителя Uber в Новой Зеландии поймали за просмотром непристойных видео в утренний час пик. Об этом сообщила австралийская радиостанция 2GB.

Слушатель сфотографировал, как ехавший в соседней машине водитель Uber смотрел порнографические ролики со своего телефона. Он отметил, что в это время они ехали по магистрали в потоке на довольно высокой скорости.

Радиоведущий Рэй Хэдли (Ray Hadley) связался с новозеландской полицией, и стражи порядка нанесли визит 55-летнему таксисту. Он признался, что действительно просматривал порно за рулем, за что был оштрафован на 330 новозеландских долларов (около 14 тысяч рублей).

Компания Uber подтвердила инцидент, однако отметила, что в этот момент в машине новозеландца не было пассажиров. Тем не менее, водителю было вынесено предупреждение: в случае, если он еще раз нарушит правила дорожного движения и компании, ему будет закрыт доступ к приложению.

В конце марта сообщалось о водителе Uber из США, который последовал инструкции навигатора и спустил автомобиль с лестницы. В момент аварии в машине находились два пассажира, ни они, ни водитель не пострадали.

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