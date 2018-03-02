Пьяный американец взял такси в другой штат и лишился полутора тысяч долларов

Подвыпивший американец случайно вызвал такси в другой штат. О поездке, обошедшейся больше чем в полторы тысячи долларов, сообщил местный портал NJ.com.
Кенни Бэчмэн (Kenny Bachman) гостил у друзей в штате Западная Виргиния и после вечеринки вызвал Uber домой. Однако он забыл, что временно живет в другом месте и назвал свой постоянный адрес в штате Нью-Джерси. Расстояние между штатами составляет приблизительно 500 километров.
«Я проснулся и задумался, почему я вообще нахожусь в машине с чуваком, которого никогда не видел?» — рассказал Бэчмэн. Еще больше он удивился, когда увидел сумму, появившуюся на счетчике. За поездку ему пришлось выложить 1636 долларов (92,6 тысячи рублей). Такая цена объяснялась еще и тем, что он вызвал большую машину, способную вместить до шести пассажиров, что удвоило сумму.
Мужчина не стал покидать машину, когда осознал, что едет в Нью-Джерси, так как не хотел «остаться на обочине среди шоссе». У водителя не было денег на оплату дорожных пошлин, поэтому на каждом пункте оплаты его штрафовали. Когда Бэчмэн доехал до Нью-Джерси, он заплатил по всем этим квитанциям и дал водителю деньги на обратную дорогу.
Бэчмэн поставил водителю пять звезд, однако заявил, что не называл водителю свой адрес, а якобы он сам посмотрел его в его телефоне, пока пассажир спал. Тем не менее, когда Uber связался с мужчиной, он отказался от обвинений и согласился выплатить сумму.