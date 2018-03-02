Пьяный американец взял такси в другой штат и лишился полутора тысяч долларов

Подвыпивший американец случайно вызвал такси в другой штат. О поездке, обошедшейся больше чем в полторы тысячи долларов, сообщил местный портал NJ.com.

Кенни Бэчмэн (Kenny Bachman) гостил у друзей в штате Западная Виргиния и после вечеринки вызвал Uber домой. Однако он забыл, что временно живет в другом месте и назвал свой постоянный адрес в штате Нью-Джерси. Расстояние между штатами составляет приблизительно 500 километров.

«Я проснулся и задумался, почему я вообще нахожусь в машине с чуваком, которого никогда не видел?» — рассказал Бэчмэн. Еще больше он удивился, когда увидел сумму, появившуюся на счетчике. За поездку ему пришлось выложить 1636 долларов (92,6 тысячи рублей). Такая цена объяснялась еще и тем, что он вызвал большую машину, способную вместить до шести пассажиров, что удвоило сумму.

Материалы по теме Мне бы твои проблемы Самые нелепые жалобы людей на жизнь

Мужчина не стал покидать машину, когда осознал, что едет в Нью-Джерси, так как не хотел «остаться на обочине среди шоссе». У водителя не было денег на оплату дорожных пошлин, поэтому на каждом пункте оплаты его штрафовали. Когда Бэчмэн доехал до Нью-Джерси, он заплатил по всем этим квитанциям и дал водителю деньги на обратную дорогу.

Бэчмэн поставил водителю пять звезд, однако заявил, что не называл водителю свой адрес, а якобы он сам посмотрел его в его телефоне, пока пассажир спал. Тем не менее, когда Uber связался с мужчиной, он отказался от обвинений и согласился выплатить сумму.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!