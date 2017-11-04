Из жизни
 

Британец рассказал о заключении в Дубае из-за спора с таксистом за два фунта

Перейти в «Мою Ленту»

Британец Дэвид Балантайн попал в тюрьму в Дубае (ОАЭ) за неоплаченную поездку на такси. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает The Independent.

По словам Балантайна, инцидент произошел в мае 2013 года. Он сел в такси вместе с друзьями. У них сразу возник спор, кому именно отправиться дальше на машине, и они попросили водителя остановиться. Автомобиль проехал на 150 футов (около 45 метров) до ближайшего офицера полиции. Таксист пожаловался патрульному, и тот заявил, что Балантайн обязан оплатить поездку.

Мужчина утверждает, что сразу снял в банкомате 10 арабских дирхамов (примерно два британских фунта или около 160 рублей). Он кинул деньги шоферу через окно и продолжил спор со своими спутниками. Однако водитель заявил, что ему не заплатили, вышел из машины и бросился на британца с кулаками. После этого полицейский арестовал Балантайна.

Суд приговорил британского подданного к 69 дням тюрьмы за неоплаченное такси и обвинил в нарушении режима пребывания в стране, так как за это время у Балантайна закончилась виза. При этом паспорт был конфискован.

В ожидании приговора британец провел в ОАЭ два года. Ему приходилось ночевать в гостиничных туалетах, так как оплаченная бронь отеля и денежные сбережения закончились. По словам мужчины, правительство Соединенного королевства ничего не сделало, чтобы помочь ему.

The Sun уточняет, что Балантайн решил поделиться своей историей, закончившейся два года назад, с журналистами на фоне скандала вокруг шотландца Джимми Хэррона, проведшего в дубайской тюрьме три месяца за случайное прикосновение к бедру другого мужчины, но так и не получившего приговора.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
British man jailed in Dubai after row over £2 taxi fare
£2 DUBAI HELL Brit held in Dubai for TWO YEARS after row with taxi driver over £2 fare
Трогавший мужское бедро шотландец остался без приговора в Дубае
Последние новости
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали на краденом Bentley в Петербурге
Британец рассказал о заключении в Дубае из-за спора с таксистом за два фунта
Японцы придумали секс-робота для женщин и геев
Собянин рассказал Путину об организации сквозного движения поездов через Москву  
Отсидевший Емельяненко ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение Путину
Чешский студент получил срок за одобрение убийства российского посла в Турции
Жительница Дагестана пожаловалась на изнасилования девятью односельчанами
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02 2 ноября

Японись!

Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
13:03Сегодня

В Лондоне объявили о победе над 130-тонным «канализационным монстром»

07:03 3 ноября

Парижане увлеклись метанием топоров

12:56Сегодня

Сердитый слоненок рассмешил пользователей сети

Из жизни00:0229 октября

Тела идут

Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
18:37 3 ноября

Китаец с «железной рукой» установил мировой рекорд по расколотым орехам

15:27 2 ноября

Канадец пожаловался на потерянный кем-то на его поле дом

06:38 3 ноября

Грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами

Из жизни

Сладкая сенсация

Шоколадной бывает даже пицца
01:20 3 ноября

Огромную стаю акул-молотов сняли на видео

00:00 3 ноября

Немец открывал пиво перцовым баллончиком и обрызгал газом 200 человек

13:08 2 ноября

Толпа «ящеров» пробежала по улицам столицы кантри

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
На отмененном «Русском марше» в Люблино задержали 30 человек
Определены статьи триллионных расходов Москвы
Голый мужчина пробежался по центру Кирова
Восьмиклассницу заманили в туалет «Макдоналдс» и ограбили
Навальный провел мероприятие на мебельном рынке
Все материалы
Мир
Джихад, порно и аниме
Что скрывает секретный архив Усамы бен Ладена
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Напостили
Русские готовили Майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа
Канада впервые применила свой «закон Магнитского» против россиян
Остов разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8 подняли со дна
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Т-90 появились близ последнего оплота ИГ в Сирии после трех дней бомбежек
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Арсен АваковБатя в здании: Аваков поругался с Порошенко из-за сына
Президент Украины рискует потерять контроль над силовиками
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
СБУ заподозрили в уничтожении главной улики против сына Авакова
Комбат «Донбасса» пообещал наказать жителей Крыма за выход из состава Украины
Причиной убийства Окуевой назвали споры из-за денег чеченской диаспоры
Порошенко пригрозил вернуть ракетные войска на передовую в Донбасс
В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Путину и духовным лидерам России показали тяжелый мотоцикл «Иж»
Завершено строительство «Турецкого потока» на территории России
В Мексике обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти
МВФ выдвинул Украине новые требования
В России проверят цены на iPhone X
Подсчитан ущерб Украины от коррупции
Все материалы
Силовые структуры
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Андрей ЕмельянниковОтчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя
Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Двум посетителям московской хинкальной выстрелили в пах из травматики
Пьяный мигрант убил советника главы Электростали из-за претензий по ремонту
ФСБ объявила о срыве революции
Два московских боксера отобрали пять миллионов у жителя Чебоксар
Все материалы
Наука и техника
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе
У ближайшей к Солнцу звезды нашли планетную систему и пояс астероидов
«Крымской Атлантиде» предрекли тотальное уничтожение
Залп «Солнцепека» в Сирии показали на видео
Все материалы
Спорт
Кто здесь альфач?
Друзья стали злейшими врагами и готовы убить друг друга за титул
Отсидевший Емельяненко ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение Путину
Игроков НХЛ предложили избавить от боли марихуаной
Эвандер Холифилд обвинил братьев Кличко в подмене бокса сеансами обнимашек
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру в 22 года
Будущего игрока «Ливерпуля» уличили в подделке водительских прав
Американскую штангистку дисквалифицировали из-за подсыпавшего ей допинг парня
Все материалы
Культура
Тору никто не пишет
Кино недели: от возвращения бога грома до «Дикаря» Венсана Касселя
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Давно и неправда
Блеск и нищета Советского Союза в старых газетных фотографиях
Персонаж Кевина Спейси решили убрать из «Карточного домика»
Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке
Полиция Нью-Йорка приготовилась арестовать Вайнштейна
Кевина Спейси объявили персоной нон-грата сразу несколько учреждений
Все материалы
Интернет и СМИ
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
Кадыров обещал iPhone X за лучшее стихотворение во славу Путина
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
Журналист сравнил заднеприводный УАЗ с Кевином Спейси
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали на краденом Bentley в Петербурге
В сети собрали список самых нелепых статусов в соцсетях
Место в очереди за iPhone X оценили дороже гаджета
Все материалы
Ценности
Наши ломят!
Красивые женщины и брутальные мужчины «Русской парусной недели Volvo»
Японцы предложили россиянам казаки в горошек
Ford Mustang предложили превратить в 1000-сильный суперкар за 170 тысяч долларов
Ювелиры «свили» гнездо из серебра для голубых яиц за 10 тысяч долларов
Французы из Dior предложили носить серьгу на шее
Немцы выпустили майки с голым Трампом в БДСМ-стиле
Бюстгальтер с бриллиантами и сапфирами оценили в два миллиона долларов
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
В Лондоне объявили о победе над 130-тонным «канализационным монстром»
Сердитый слоненок рассмешил пользователей сети
Китаец с «железной рукой» установил мировой рекорд по расколотым орехам
Грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами
Все материалы
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Стали известны самые выгодные при перепродаже цвета машин
Появилось первое изображение «суперкара будущего» от Lamborghini
Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой «Хонды» в 40 раз
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы