Британец рассказал о заключении в Дубае из-за спора с таксистом за два фунта

Британец Дэвид Балантайн попал в тюрьму в Дубае (ОАЭ) за неоплаченную поездку на такси. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает The Independent.

По словам Балантайна, инцидент произошел в мае 2013 года. Он сел в такси вместе с друзьями. У них сразу возник спор, кому именно отправиться дальше на машине, и они попросили водителя остановиться. Автомобиль проехал на 150 футов (около 45 метров) до ближайшего офицера полиции. Таксист пожаловался патрульному, и тот заявил, что Балантайн обязан оплатить поездку.

Мужчина утверждает, что сразу снял в банкомате 10 арабских дирхамов (примерно два британских фунта или около 160 рублей). Он кинул деньги шоферу через окно и продолжил спор со своими спутниками. Однако водитель заявил, что ему не заплатили, вышел из машины и бросился на британца с кулаками. После этого полицейский арестовал Балантайна.

Суд приговорил британского подданного к 69 дням тюрьмы за неоплаченное такси и обвинил в нарушении режима пребывания в стране, так как за это время у Балантайна закончилась виза. При этом паспорт был конфискован.

В ожидании приговора британец провел в ОАЭ два года. Ему приходилось ночевать в гостиничных туалетах, так как оплаченная бронь отеля и денежные сбережения закончились. По словам мужчины, правительство Соединенного королевства ничего не сделало, чтобы помочь ему.

The Sun уточняет, что Балантайн решил поделиться своей историей, закончившейся два года назад, с журналистами на фоне скандала вокруг шотландца Джимми Хэррона, проведшего в дубайской тюрьме три месяца за случайное прикосновение к бедру другого мужчины, но так и не получившего приговора.