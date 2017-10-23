Приговор трогавшему мужское бедро шотландцу в Дубае отменили

Власти Дубая закрыли дело против шотландца Джеймса Хэррона, приговоренного к трем месяцам тюремного заключения после того, как он прикоснулся в баре к другому мужчине. Об этом сообщает правозащитная группа Detained in Dubai.

«Полиция сообщила Джеймсу Хэррону, что дело против него закрыто. Он может забрать свой паспорт и покинуть страну», — говорится в Twitter организации.

Правозащитники не исключают, что в принятии подобного решения участвовал лично эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Инцидент произошел 15 июля этого года в баре Rock Bottom. Харрон, работавший электриком в Афганистане, остановился в ОАЭ на два дня. По его словам, в заведении, куда он зашел, было много народу. Опасаясь разлить напитки, он расчищал себе рукой дорогу и случайно коснулся бедра находившегося рядом мужчины, 49-летнего гражданина Германии иорданского происхождения, который впоследствии вызвал полицию.

Друг шотландца рассказал, что Харрон действительно коснулся мужчины, задев его руку, а затем похлопал по спине, чтобы показать свое сожаление.

Оскорбленный мужчина обратился в суд, обвинив шотландца в сексуальных домогательствах.

22 октября суд постановил, что Харрон коснулся мужчины намеренно, и отправил его в тюрьму на три месяца.