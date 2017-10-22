В Дубае прикоснувшегося к мужскому бедру шотландца отправили в тюрьму

Житель Шотландии, 27-летний Джейми Харрон, получил в Дубае тюремный срок за прикосновение к бедру незнакомого мужчины. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 15 июля этого года в баре Rock Bottom. Мужчина, работавший электриком в Афганистане, остановился в ОАЭ на два дня. По словам Харрона, в заведении было много народу. Опасаясь разлить напитки, он расчищал себе рукой дорогу и случайно коснулся бедра находившегося рядом мужчины, 49-летнего жителя Германии иорданского происхождения, который впоследствии вызвал полицию.

Суд постановил, что Хаттон коснулся мужчины намеренно и отправил его в тюрьму на три месяца.

При этом местные СМИ указывают, что приехавший из Германии мужчина вызвал полицию после того, как Харрон «похлопал» его по бедрам, а в ответ на вопрос, зачем он это сделал, шотландец продемонстрировал ему средний палец.

Друг шотландца заявил изданию The National, выходящему в ОАЭ, что Харрон действительно коснулся мужчины, задев его руку, а затем похлопал по спине, чтобы показать свое сожаление.

Адвокаты Харрона, занимавшиеся делом, рассказали, что он потерял из-за инцидента свою работу и опасается за свою дальнейшую судьбу. При этом он собирается подать апелляцию на решение суда.