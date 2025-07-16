Подростки устроили массовую драку и перестрелку на ракетницах в российском городе

В Петербурге подростки устроили массовую драку и перестрелку на ракетницах

В Петербурге подростки устроили массовую драку и перестрелку на ракетницах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, в потасовке со стрельбой из ракетницы возле торгово-развлекательного комплекса НОРД принимало участие около 20 молодых людей. У них также были палки, цепи и сигнальные пистолеты.

Противоборствующие группировки сначала громко выясняли отношения, затем один из участников что-то бросил в толпу оппонентов, и после этого началась стрельба с погоней. Двоих парней догнали и стали избивать.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в отдел двоих несовершеннолетних. Ведется поиск остальных участников массовой драки.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба участников массовой драки у подъемника в Сочи.