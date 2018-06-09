Вьетнамец познал Россию, взял такси в Шереметьево и просчитался

Столичная полиция проверяет информацию о вымогательстве таксистом денег у гражданина Вьетнама, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

По информации газеты, мужчина, на родине работающий чиновником в правительстве, неоднократно бывал в России, знаком с ее обычаями и в этот раз, садясь в такси, предварительно договорился с водителем об оплате по счетчику. «Мужчина был настолько уверен в своем знании российской действительности, что даже не мог предположить, что станет жертвой мошенника», — отмечает издание.

Однако по прибытии в аэропорт Шереметьево таксист потребовал заплатить ему 23,3 тысячи рублей, что не устроило пассажира. В ответ водитель заблокировал двери и окна и повез вьетнамца обратно, попутно угрожая ему расправой. Тот в итоге согласился отдать требуемую сумму, поскольку боялся за свою жизнь.

Оказавшись в аэропорту, мужчина обратился в полицию, так как запомнил номер машины, однако ни такси, ни руководителя таксопарка найти не удалось. Как уточняет «Московский комсомолец», скорее всего, правоохранительные органы возбудят уголовное дело о незаконном лишении свободы и мошенничестве.

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